Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, NASA yarışmasına girmeye hak kazandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli de yer aldı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda burası, uzaydan Dünya'yı fotoğraflamak için eşi benzeri olmayan bir yer.

Zaman zaman yayınladığı uydu görüntüleriyle, gezegenimizin büyüleyici manzaralarını ortaya çıkaran NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseline de yer verdi.

2016'DA ÇEKİLDİ

"Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi yarışmada, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasında yer aldı.

Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisinin de yer verildiği fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

NASA'nın yarışmasındaki fotoğraflar arasında, kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor.

NASA'nın resmi sitesi üzerinden yarışmadaki fotoğraflara oy verebilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.