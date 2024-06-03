Venüs'ten bilgi alınan tek aktif sondaydı: Araçla iletişim kesildi Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın Venüs atmosferini incelemekle görevli olan Akatsuki sondası ile olan bağlantı koptu.

ensonhaber.com

2010 yılında Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından "şafak" anlamına gelen Akatsuki sondası, Venüs atmosferini incelemek için H-IIA 202 roketiyle fırlatılmıştı.

Akatsuki, hedeflenenden beş yıl sonra 2015 yılında Venüs'ün yörüngesine yerleşti ve atmosferi incelemeye başladı.

İletişim koptu

Venüs atmosferini incelemekle görevli olan Akatsuki sondası ile olan bağlantı koptu.

Söz konusu araç, insanlığın şu anda Venüs'te görev yapan tek aktif sondası konumundaydı.

JAXA, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir opreasyonun ardından Akatsuki ile teması kaybettiklerini açıkladı.

Ajans, halihazırda uzay aracıyla iletişimi yeniden kurmak için çalıştıklarının da altını çizdi.

Akatsuki'nin kaybolması, Venüs araştırmaları için büyük bir kayıp. Sonda, gezegen hakkında birçok önemli veri toplamıştı ve bilim adamları bu verileri Venüs'ün atmosferini ve iklimini daha iyi anlamak için kullanıyordu.

JAXA, Akatsuki ile tekrar iletişim kurabilmeyi umuyor. Ancak, sondanın teknik arızalar nedeniyle tamamen sonlandırılma ihtimali de var.