Virgin Galactic, insanları uzaya taşıyacak yeni mekiğini tanıttı

Virgin Galactic, SpaceShip III sınıfında yer alan yeni nesil VSS Imagine gemisini görücüye çıkardı. Araç, önümüzdeki aylarda ilk test uçuşlarına başlayacak.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, yeni nesil uzay gemisini sergiledi.

VSS Imagine isimli yeni geminin, önümüzdeki yaz aylarında ilk testlerine başlayacağı açıklandı.

Virgin Galactic'in bir önceki uzay gemisi olan VSS Unity'ye oranla daha sürdürebilir bir performans ve daha sık uçabilme yeteneğine sahip VSS Imagine, Virgin Galactic'in büyüyen uzay gemisi filosunun en güçlü temsilcilerinden biri olacak.

8 KİŞİ TAŞIYABİLECEK

VSS Imagine, iki pilot ve altı yolcu olacak şekilde toplam sekiz kişiyi alt yörüngeye taşıyabilecek kapasitede.

Tpkı selefi VSS Unity'de olduğu gibi bir uçak yardımıyla yükselecek VSS Imagine, 15 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra uçaktan ayrılarak alt yörüngeye doğru yola çıkacak.

110 KM YÜKSEKLİKTEN DÜNYA MANZARASI

Virgin Galactic'in uzay gemileriyle uzaya çıkacak turistler, yaklaşık 110 kilometrelik yükseklikten Dünya'yı izleme fırsatı yakalayacak.

Turistlerin yer çekimsiz ortamda 6 dakika geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönmesi planlanıyor.

Virgin Galactic'in ilk resmi turizm görevlerine 2022'de başlaması bekleniyor. Şirket, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 600'de fazla kişinin şimdiden uzay gemisinde yer ayırttıklarını söyledi.

YOLCULUK BİLETİ 250 BİN DOLAR

Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar olacağı açıklanmıştı.