Vivo X200 Ultra'nın gerçek görüntüleri ortaya çıktı

Vivo, X200 serisinin en güçlü modeli X200 Ultra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
TENAA'da görülen X200 Ultra, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.
VİVO X200 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ
Vivo X200 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 200 MP periskop telefoto kamera ve 100W hızlı şarjlı 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.
X200 Ultra'nın diğer özellikleri:
6,78 inç AMOLED ekran, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
Ekran içi parmak izi okuyucu
Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzü
Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC
TASARIM
Vivo X200 Ultra, ince ve hafif bir tasarıma sahip. Metal çerçeveli telefonun arka tarafında, dairesel bir kamera modülü bulunuyor.
VIVO X200 ULTRA ÇIKIŞ TARİHİ
Telefonun, Nisan 2025'te Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
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