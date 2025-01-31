Vivo'nun yaklaşan V50 modeli böyle görünecek

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Vivo, V serisi akıllı telefonlarına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. V50 adını alacak olan yeni telefon, sızdırılan görsellerle gündeme geldi.

Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Vivo V50, orta segment telefon pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

VIVO S20 İLE BENZER ÖZELLİKLER

Sızdırılan bilgilere göre Vivo V50, geçtiğimiz yıl Çin'de piyasaya sürülen Vivo S20 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Her iki telefonun da aynı teknik özelliklere ve tasarıma sahip olması bekleniyor.

Vivo V50, "Hint düğünlerinden esinlenen" Gül Kırmızısı adlı yeni bir renk seçeneğiyle gelecek.

Vivo'nun Hindistan pazarına önem verdiğini gösteren bu renk seçeneği, V50'nin bu pazarda büyük ilgi görmesini sağlayabilir.

Vivo V50, 6.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak. Segmentindeki en ince telefon olması beklenen V50, şık tasarımı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekecek.

Telefon, X200 Pro amiral gemisi modelinde olduğu gibi dörtlü kavisli bir ekrana sahip olacak. Bu tasarım, telefona premium bir görünüm kazandırıyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Vivo V50'nin diğer özellikleri şunlar:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ön kamera: 50 MP

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT

Vivo V50'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, Şubat 2025'te tanıtılması bekleniyor. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi yok.