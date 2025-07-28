WhatsApp, Facebook ve Instagram birleşiyor: İşte yeni özellik

Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, çatı şirketin diğer platformları olan Facebook ve Instagram ile entegrasyonunu artıran yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yenilik, profil fotoğrafı değiştirmeyi çok daha pratik hale getirecek.

PROFİL FOTOĞRAFI DEĞİŞTİRMEK KOLAYLAŞIYOR

Android için WhatsApp'ın 2.25.21.23 beta sürümünde ortaya çıkan özelliğe göre, kullanıcılar artık Profil menüsünde Facebook ve Instagram'dan içe aktarma seçenekleri görecek.

Bu sayede, diğer sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını tek dokunuşla WhatsApp'a taşıyabilecekler.

GİZLİLİK ENDİŞELERİNE KARŞI ÖNLEM

Bu özelliğin isteğe bağlı olduğu ve varsayılan olarak kapalı geldiği belirtiliyor.

WhatsApp, Meta Hesap Merkezi üzerinden yapılacak bu bağlantının, uygulamanın mevcut gizlilik korumalarını etkilemeyeceğinin de altını çiziyor.