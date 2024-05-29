'WhatsApp güvenli değil' demişti: Elon Musk'a yanıt gecikmedi WhatsApp patronu Will Cathcart, uygulamanın güvenli olmadığını söyleyen Elon Musk'a yanıt verdi ve mesajların uçtan uca şifrelendiğini hatırlattı.

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Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda sık sık 'WhatsApp kullanmayın' çağrısı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

X platformunda yeni bir paylaşım daha yapan Musk, bu kez de WhatsApp’ın kullanıcı verilerini günlük olarak topladığını ve bunu hedefli reklam için kullandığını iddia etti.

WhatsApp patronundan cevap gecikmedi

WhatsApp patronu Will Cathcart, Elon Musk'ın iddialarına karşı yeni bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Birçok kişi bunu zaten söyledi ancak tekrarlamakta fayda var. Bu açıklama kesinlikle doğru değil. Kullanıcıların güvenliğini ciddiye alıyoruz ve bu nedenle mesajları uçtan uca şifreliyoruz. Mesajlar her gece bize gönderilmiyor ya da aktarılmıyor.

Öte yandan güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk, mesajların uçtan uca şifrelenmiş olmasına rağmen WhatsApp’ın, bazı verileri diğer Meta şirketleriyle paylaştığını söylüyor.

Bu veriler arasında kullanıcının konumu, iletişim kurduğu kişiler ve çevrimiçi olduğu zamanların dağılımı gibi bilgiler var.

WhatsApp’ın gizlilik politikasında da Meta ürünlerinde ilgili teklif ve reklamları göstermek için bazı kullanıcı bilgilerini kullandığı belirtiliyor.