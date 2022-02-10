WhatsApp masaüstü sürümüne yeni özellikler geldi

WhatsApp, masaüstü versiyonu için yeni bir özellik kullanıma sunuyor. Artık masaüstü sürümde sesli mesaj oynatmak mümkün olacak.

Artık Facebook değil "Meta" çatısı altında hizmet veren dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü sürümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Daha önce fotoğraf düzenleme, çıkartma önerileri ve uçtan uca şifreleme gibi özellikleri masaüstü sürümüne getiren WhatsApp, şimdi de sesli mesaj özelliğini duyurdu.

BETA KULLANICILARINA AÇILDI

WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre, son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor.

Öte yandan WhatsApp, daha önce masaüstü sürümünde olmayan karanlık mod özelliğini de uygulamaya ekledi.