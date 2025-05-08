WhatsApp, Pegasus saldırısı nedeniyle İsrail firmasından 167 milyon dolar alacak

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Meta'nın, Pegasus casus yazılımının geliştiricisi İsrailli NSO Group'a karşı 2019 yılında açtığı davada önemli bir karar çıktı.

Jüri, NSO Group'un, mesajlaşma servisi WhatsApp'ı kötü amaçlı yazılım dağıtmak için kullandığı gerekçesiyle Meta'ya 444 bin 719 doları tazminat ve 167 milyon 254 bin doları cezai tazminat olmak üzere toplam 167,6 milyon dolar ödemesine hükmetti.

WHATSAPP PEGASUS DAVASI

Meta'nın iddiasına göre, NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımı, WhatsApp'taki görüntülü görüşme özelliği üzerinden "son derece gelişmiş bir siber saldırı" gerçekleştirerek aralarında gazeteciler ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 20 ülkede 1.400'den fazla kişiyi hedef aldı.

Daha önce bir hakim, NSO Group'un ABD Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nı ihlal ettiğini belirterek Meta lehine karar vermişti.

WhatsApp'ın Küresel İletişim Başkan Yardımcısı Carl Woog, kararı "Amerikan şirketlerine ve hizmet verdiğimiz insanların mahremiyetine yönelik yasadışı eylemlerine karşı bu kötü niyetli sektöre kritik bir caydırıcı" olarak nitelendirdi.

NSO Group ise herhangi bir suçlamayı reddederek teknolojisinin ciddi suçları ve terörizmi önlemede hayati önem taşıdığını savundu ve karara itiraz etmeyi planladıklarını açıkladı.

Meta, NSO'dan tazminat alabilmek için "önünde uzun bir yol" olduğunu kabul ederken, bu parayı dünya çapında dijital haklar için mücadele eden örgütlere bağışlamayı ve NSO'nun gelecekte WhatsApp'ı hedef almasını önlemek için mahkeme kararı almayı planlıyor.