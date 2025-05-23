WhatsApp, sesli sohbet özelliğini tüm gruplar için kullanıma sunuyor

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WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor ve bu kez sesli sohbet özelliğini her büyüklükteki gruba getiriyor.

Bu yenilik, kullanıcıların grup sohbetlerinden ayrılmadan veya geleneksel aramalar yapmak zorunda kalmadan spontane ve canlı sesli görüşmeler yapabilmelerine olanak tanıyor.

Özellikle spor etkinliklerine anında tepki verme veya son dakika haberlerini tartışma gibi gerçek zamanlı etkileşimler için tasarlanan bu özellik, kullanıcılara daha rahat ve esnek bir iletişim imkanı sunuyor.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR

Sesli sohbet özelliği, önceden yalnızca daha büyük gruplara özelken, artık tüm grup sohbetlerinden kolayca başlatılabilecek.

Kullanıcılar, herhangi bir grup sohbetinin içinden yukarı kaydırarak ve birkaç saniye basılı tutarak anında bir sesli sohbet başlatabilecekler.

Normal aramaların aksine, bu sohbetler grup üyelerini direkt olarak aramayacak; bunun yerine, sohbetin içinde sessizce erişilebilir kalacak ve katılımcılar kendi rahatlıklarına göre sohbete katılabilecek veya ayrılabilecekler.

Sesli sohbet özelliği, görünür çağrı kontrolleri ve katılımcı listeleri ile ekranın alt kısmında sabitlenerek kullanıcıların sohbeti kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.

Bu sayede, devam eden tartışmalar bölünmeden veya tüm üyelerden anında katılım talep edilmeden konuşmalara kolayca erişilebiliyor.

WhatsApp, bu sesli sohbetlerin varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu ve uygulamanın güçlü gizlilik standartlarının bozulmadığını garanti ediyor.