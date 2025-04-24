WhatsApp sohbetlerine iki yeni özellik geliyor

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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini ve gizliliği artırmaya yönelik yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Platformun Android ve iOS sürümlerinde test edilmeye başlanan iki yeni özellik, sohbet akışını daha düzenli hale getirmeyi ve mesaj silme işlevini daha etkili kılmayı amaçlıyor.

Android için 2.25.7.7 beta sürümünde test edilmeye başlanan ilk özellik, mesajlara yanıt verme şeklini değiştirecek gibi görünüyor.

Bu yeni özellikle birlikte, bir mesaja verilen yanıtlar artık o mesajın altında bir dizi (thread) halinde toplanacak.

YANITLANAN MESAJLAR BİR ARADA TOPLANACAK

Geliştirilmekte olan bu yanıt dizisi özelliği sayesinde, kullanıcılar yoğun mesaj akışlarında kaybolmak yerine, belirli bir konu etrafında şekillenen yanıtları kolayca takip edebilecekler.

Bu yeniliğin özellikle kalabalık grup sohbetlerinde önemli mesajların ve ilgili tartışmaların takibini büyük ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Artık önemli bir duyuruya veya soruya verilen tüm yanıtlar, ana sohbet akışını dağıtmadan kendi içinde görüntülenebilecek. Bu da WhatsApp konuşmalarını çok daha organize hale getirecek.

SİLİNEN MESAJLARIN ALINTILARI DA OTOMATİK SİLİNECEK

WhatsApp'ın iOS tarafında keşfedilen bir diğer önemli gelişme ise mesaj silme işleviyle ilgili. WhatsApp'ın iOS için yayınladığı 25.12.73 sürümünde test edilen bu özellik, uzun süredir kullanıcıları rahatsız eden bir sorunu çözüyor.

Artık bir mesaj sohbetten silindiğinde, o mesaja alıntı yapılarak verilmiş olan yanıtlar da otomatik olarak sohbet ekranından kaldırılacak.

Mevcut durumda, orijinal mesaj silinse bile alıntılanan kısım yanıtta görünmeye devam ediyordu.