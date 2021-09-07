WhatsApp, son görülme özelliğini değiştiriyor

WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri olan son görülme özelliğinde değişikliğe gidiyor. Kullanıcılar, artık kara liste oluşturabilecek.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok yakında yeni bir özellikle karşımıza çıkacak.

WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'ta beta olarak yeni bir "son görülme" özelliği kullanıma sundu.

Bildiğiniz gibi son görülmeyi kapatmak isteyen kullanıcıların karşısına, "Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse" gibi üç farklı seçenek çıkıyor. Kısacası, bu gizlilik ayarı belirli kullanıcılar için devreye alınamıyor.

YENİ ÖZELLİK: KARA LİSTE

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık "Kişilerim hariç" seçeneğini de kullanabilecek. Bu özelliği bir kara liste olarak da düşünebilirsiniz. Bu listeye ekleyeceğiniz kullanıcılar son görülmenizi göremeyecek, ancak diğer kullanıcılar görmeye devam edebilecek.

Henüz bu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.