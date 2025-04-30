WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü görüşme özelliği geliyor

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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformlarından WhatsApp, web sürümü için önemli bir yenilik hazırlığında.

Şu anda kullanıcılar yalnızca mobil uygulama veya masaüstü sürümleri üzerinden arama yapabilirken, WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni ipuçları, bu özelliğin yakında doğrudan web tarayıcıları üzerinden de kullanılabileceğini gösteriyor.

Güvenilir WhatsApp haber kaynağı WABetaInfo, WhatsApp'ın web arayüzünde yeni arama butonlarının (kamera ve telefon simgeleri) belirdiğini tespit etti.

Bu durum, sesli ve görüntülü arama işlevselliğinin yakında tüm platformlarda, yani web tarayıcıları dahil olmak üzere, kullanılabilir olacağına dair güçlü bir işaret olarak yorumlanıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, bir WhatsApp grup sohbetinin web tarayıcısındaki görünümünde, normalde uygulamanın mobil veya masaüstü sürümlerinde bulunan tanıdık kamera ve telefon simgeleri açıkça görülüyor.

Bu simgelerin web arayüzüne eklenmesi, özelliğin aktif olarak test edildiğini düşündürüyor.

WhatsApp'ın web istemcisine sesli ve görüntülü arama özelliğinin resmi olarak eklenmesi, uygulamayı Microsoft Teams ve Zoom gibi diğer popüler iletişim servislerine karşı daha rekabetçi bir platform haline getirecek.

Bu platformlar, kullanıcıların herhangi bir indirme veya kurulum yapmadan doğrudan web tarayıcıları (Chrome, Edge, Safari vb.) üzerinden toplantı yapmalarına ve arama gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.