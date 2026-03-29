Türk Telekom geleceği 5G ile inşa edecek

Mobil iletişimin 5. nesli olan 5G, önceki nesillere göre kablosuz ağ mimarisini temelden değiştiriyor.

5G teknolojisiyle uyumlu telefon ve sim karta sahip kullanıcılar, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif ederek, 1 Nisan'dan itibaren kapsama alanları içinde bu teknolojiyi kullanabilecek.

TÜRK TELEKOM 5G'YE HAZIR

Türkiye'nin 5G'ye geçişine sayılı saatler kala, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Şahin, 81 ili kapsayan 5G'nin arkasında Türk Telekom'un güçlü altyapısı ve çalışanlarının emeği bulunduğunu belirterek, Türk Telekom'un 81 ilde yürüttüğü çalışmalarla 5G'ye hazır olduğunu vurguladı.

"BU BAŞARANIN ARKASINDA ÇALIŞANLARIMIZIN ÜSTÜN GAYRETİ VAR"

Türk Telekom’un “81 ilde 5G var” paylaşımına değinen Şahin, “Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız” sözleriyle şirketin 5G'deki iddiasının altını çizdi.

Şahin, paylaşımında, “En uzak köyümüzden en kalabalık şehrimize kadar yükselen bu başarının arkasında, çalışanlarımızın üstün gayreti, emeği ve sarsılmaz özverisi var” ifadelerini kullandı.

Şahin, çalışma arkadaşlarına bu büyük vizyona ortak olmalarından dolayı teşekkür etti.