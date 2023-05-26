WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor Telegram, Instagram veya Twitter'da olduğu gibi WhatsApp'ta da kullanıcı adı seçilebilecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ta kullanıcı adı devri

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik, tüm kullanıcıların benzersiz kullanıcı adlarına sahip olmasını sağlayacak.

Telegram, Instagram veya Twitter'da olduğu gibi WhatsApp'ta da kullanıcı adı seçilebilecek.

Henüz ne zaman devreye alınacağı bilinmeyen bu özellik sayesinde yeni biriyle iletişime geçmek veya bir gruba dahil edilmek için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak..

Bu özellik, aynı zamanda WhatsApp'ta gizliliği artırma yöntemlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kullanıcılar, birbirlerinin benzersiz kullanıcı adlarını kullanarak, iletişime geçebilecekler.