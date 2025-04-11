WhatsApp'a çok kullanışlı birçok yeni özellik eklendi

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir güncelleme yayınladı.

Bu güncelleme, grup sohbetlerinden birebir konuşmalara, kanallardan iPhone'a özel özelliklere kadar pek çok alanda önemli yenilikler içeriyor.

GRUP SOHBETLERİNDE ÇEVRİMİÇİ DURUMU

WhatsApp, grup sohbeti kullanıcıları için beklenen bir özelliği sonunda kullanıma sundu. Artık grup sohbetlerinde kimlerin çevrimiçi olduğunu kolayca görebileceksiniz.

Sohbetin üst kısmında yer alan yeni gösterge sayesinde, grup üyelerinden kimlerin o an aktif olduğunu takip etmek mümkün hale geliyor.

Bildirim ayarlarında da önemli bir yenilik yapıldı. Kullanıcılar, artık isterlerse sadece kendilerinden bahsedilen mesajlar, yanıtlar veya rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen mesajlar için bildirim alabiliyorlar. Bu sayede, bildirim yoğunluğu azaltılarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuluyor.

BİREBİR SOHBETLERDE ETKİNLİK OLUŞTURMA KOLAYLAŞTI

WhatsApp, birebir sohbetlerde de etkinlik oluşturma desteğini devreye aldı. Kullanıcılar, artık bireysel sohbetlerde etkinlik oluşturabiliyor, bu etkinliklere "belki" şeklinde yanıt verebiliyor, etkinliğe bitiş tarihi ekleyebiliyor ve etkinliği sohbet içerisinde sabitleyerek kolayca erişim sağlayabiliyorlar.

IPHONE KULLANICILARINA ÖZEL YENİLİKLER

WhatsApp, iPhone kullanıcılarına özel olarak da bir dizi yeniliği hayata geçirdi. Artık iPhone üzerinden belge taranıp doğrudan WhatsApp üzerinden gönderilebiliyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın iPhone'da varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ayarlanabildiği de belirtildi.

Video görüşmeleri için görüntüye yakınlaştırma özelliği sunulurken, bağlantı kalitesini artırmaya yönelik teknik iyileştirmeler de yapıldı.

KANALLARDA DA YENİLİKLER VAR

WhatsApp, kanallar için de bazı yeni özellikler sundu. Kanal yöneticileri, artık kısa videolar kaydedip doğrudan takipçileriyle paylaşabiliyor.

WhatsApp, bu yeni özelliklerin kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacağını paylaştı.