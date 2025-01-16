WhatsApp'a yeni kamera efektleri, çıkartmalar ve hızlı tepkiler ekleniyor

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WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, kamera efektleri, selfie çıkartmaları ve daha hızlı tepkiler gibi birçok yenilik içeriyor.

KAMERA EFEKTLERİ

WhatsApp, görüntülü görüşmeler için daha fazla kamera efekti seçeneği sunuyor.

Kullanıcılar, video veya fotoğraf çekerken 30 farklı arka plan, filtre ve efekt arasından seçim yapabilecekler.

SELFİE ÇIKARTMALARI

WhatsApp, kullanıcıların selfie'lerden çıkartma oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, Android'de kullanıma sunuldu ve yakında iOS'a da gelecek.

ÇIKARTMA PAYLAŞIMI

Kullanıcılar, beğendikleri çıkartma paketlerini sohbetlerde kolayca paylaşabilecekler.

Mesajlara tepki vermek artık daha hızlı. Bir mesaja çift dokunarak ve en sık kullanılan tepkiyi kaydırarak hızlıca tepki verebilirsiniz.