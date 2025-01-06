WhatsApp'a yeni özellik: Animasyonlar devre dışı kalacak

WhatsApp, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellikle geliyor.
Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, sohbetlerdeki animasyonlu emoji, çıkartma ve GIF'lerin kontrol edilmesini sağlıyor.
ANİMASYONLARI YÖNETME ÖZELLİĞİ
WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerdeki animasyonları istedikleri gibi yönetmelerine olanak tanıyacak. Bu özellikle, kullanıcılar şu ayarlamaları yapabilecek:
Emoji animasyonlarını açma/kapama
Çıkartma animasyonlarını açma/kapama
GIF animasyonlarını açma/kapama
Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp deneyimini kişiselleştirmelerine ve dikkat dağıtıcı animasyonlardan kaçınmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar, hangi animasyonların etkin olacağını kendileri seçebilecekler.
ÇIKIŞ TARİHİ
Animasyonları yönetme özelliği, şu anda test aşamasında. WhatsApp, bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
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