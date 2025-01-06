WhatsApp'a yeni özellik: Animasyonlar devre dışı kalacak

Haber Merkezi

WhatsApp, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellikle geliyor.

Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, sohbetlerdeki animasyonlu emoji, çıkartma ve GIF'lerin kontrol edilmesini sağlıyor.

ANİMASYONLARI YÖNETME ÖZELLİĞİ

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerdeki animasyonları istedikleri gibi yönetmelerine olanak tanıyacak. Bu özellikle, kullanıcılar şu ayarlamaları yapabilecek:

Emoji animasyonlarını açma/kapama

Çıkartma animasyonlarını açma/kapama

GIF animasyonlarını açma/kapama

Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp deneyimini kişiselleştirmelerine ve dikkat dağıtıcı animasyonlardan kaçınmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar, hangi animasyonların etkin olacağını kendileri seçebilecekler.

ÇIKIŞ TARİHİ

Animasyonları yönetme özelliği, şu anda test aşamasında. WhatsApp, bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.