WhatsApp'a yeni özellik: Bilgilerinizi hafızaya alacak

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yapay zeka entegrasyonunda önemli bir adım atıyor.

Google Play Beta Programı aracılığıyla yayınlanan son Android güncellemesi (2.25.11.13) ile birlikte, belirli beta kullanıcıları için Meta AI chatbot'una benzersiz bir sohbet belleği özelliği sunuluyor.

Bu yenilik sayesinde Meta AI, konuşmalarınız sırasında açıkça paylaştığınız özel bilgileri hatırlayabilecek ve size çok daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek.

META AI İLE DAHA AKILLI VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SOHBETLER

Yeni sohbet belleği özelliği, Meta AI'nin diyet tercihlerinizi, kişisel ilgi alanlarınızı, konuşma tarzınızı ve hatta alerjilerinizi hatırlamasını mümkün kılıyor.

Bu sayede yapay zeka destekli chatbot, zaman içinde size çok daha alakalı ve kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Örneğin, Meta AI'ye grafik tasarımcı olduğunuzu söylediğinizde ve bu bilgiyi hatırlamasını istediğinizde, chatbot bu detayı gelecekte size özel önerilerde bulunmak üzere kaydediyor.

Bu seviyedeki kişiselleştirme, Meta AI ile olan etkileşimlerinizin çok daha sezgisel ve sizin özel ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış bir deneyim sunmasını sağlıyor.

Chatbot, uçtan uca şifreleme sayesinde WhatsApp'taki diğer konuşmalarınızda paylaşılan mesajlara kesinlikle erişemiyor.

Sohbet belleği özelliği, daha önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulmuştu. Şu anda sadece beta test kullanıcılarıyla sınırlı gibi görünse de beta programının dışındaki seçili kullanıcılara da kademeli olarak sunulmaya başlandı.