WhatsApp'a yeni özellik: Çekilen fotoğrafların kalitesi artacak

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, uygulama içi kamerası için önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni "gece modu" özelliği, kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda daha net ve parlak fotoğraflar çekmesini sağlayacak.

YENİ GECE MODU NASIL ÇALIŞACAK

Android beta sürümünde (2.25.22.2) ortaya çıkan bu özellik, kamera arayüzüne eklenen bir "ay" simgesiyle manuel olarak etkinleştiriliyor.

Gece modu, pozlamayı ayarlayarak ve gürültüyü azaltarak harici bir ışık kaynağı olmadan gölgelerdeki ayrıntıları daha iyi yakalıyor.

BEKLENTİLERİ DENGEDE TUTMAK GEREKİYOR

WABetaInfo, bu özelliğin özellikle iç mekan veya gece çekimleri için kullanışlı olacağını ancak çok karanlık ortamlardaki iyileştirmenin "mütevazı" olabileceği konusunda uyarıyor.

Şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulan özelliğin, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.