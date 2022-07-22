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    WhatsApp’ın avatar özelliği beta sürümde göründü

    WhatsApp’ın avatar özelliği beta sürümde göründü

    WhatsApp, yakında kullanıcılarına video görüşmelerinde avatar kullanma imkanı sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:25
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    Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı.

    Bu kapsamda, Instagram uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.

    Beta sürümde ortaya çıktı

    WhatsApp, kullanıcılarına video görüşmeleri sırasında avatar kullanma imkânı sunacak. Kullanıcılar, avatarları gruplar halinde veya bireysel sohbetlerde çıkartma olarak da gönderebilecek.

    WhatsApp'ın 2.22.16.11 kodlu Android beta sürümünün kodlarında tespit edilen, yani geliştirme aşamasında olan yeni özellik, Instagram'daki Avatar özelliğinin WhatsApp'a geleceğini bir kez daha gösterdi.

    whatsapp

    Avatar'a geçme düğmesi eklenecek

    WABetaInfo tarafından paylaşılan aşağıdaki ekran görüntüsü, video görüşmesi sırasında bir "Avatar'a geç" düğmesi gösteriyor.

    Öte yandan, bu özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok.

    WhatsApp’ın, bu özelliği hem Android hem de iOS'taki tüm kullanıcılara sunmadan önce, uzun bir süre test aşamasında tutacağı belirtiliyor.

    whatsapp


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