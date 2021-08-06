WhatsApp'ın Bir Kez Görüntüle özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

WhatsApp'ın Bir Kez Görüntüle özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

WhatsApp, gönderilen medyanın alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebileceği yeni özelliğini Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açtı.

Gönderilen medyanın, alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebilmesini sağlayan "Bir Kez Görüntüle" özelliği, geçtiğimiz haftalarda test amaçlı bazı WhatsApp kullanıcılara sunulmuştu.

Söz konusu özellik, bu haftadan itibaren artık ülkemizdeki WhatsApp kullanıcıları için de kullanılabilir durumda.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR

Kullanıcılar, göndermek için galeriden medya seçtiklerinde. “Başlık ekleyin” çubuğunun sağ kısmında "1" simgesi ile karşılaşıyor.

Kullanıcılar, bu simgeye dokunup aktif ettiğinde, karşı tarafa gönderilen medyalar yalnızca bir kez görüntülenebiliyor ve ardından siliniyor.

Fotoğraflar, videolar ve GIF'ler için geçerli bu özellik, gruplarda yapılacak paylaşımlarda da geçerli. Gönderici, ayrıca gruplarda kimlerin medyayı açıp açmadığını da kontrol etme şansına sahip.

BİLMENİZ GEREKENLER

Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

“Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken, gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış bir fotoğraf veya videonun, alıcı tarafından açıldığını görebilmeniz için alıcının okundu bilgisini etkinleştirmiş olması gerekir.

Bu şekilde gönderilen ve gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmadığınız fotoğraf veya videolar, süresi dolduğu için sohbetten silinir.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde göndermek istediğiniz her fotoğraf veya video için medyayı bir kez görüntüle özelliğini seçmeniz gerekir.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış ve yedekleme yapıldığı sırada henüz açılmamış olan medyalar, yedekleme dosyasından geri yüklenebilir. Fotoğraf veya video açılmışsa ilgili medya yedeklemeye dahil edilmez ve geri yüklenemez.