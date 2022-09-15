WhatsApp'ın iOS sürümüne yeni özellikler geldi

WhatsApp'ın iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı. İşte güncelleme ile iPhone'lara gelen yenilikler.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

WhatsApp geliştiricileri, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı ve bazı değişikliklere imza attı.

WhatsApp, mesaj silme süresini uzattı

22.19.75 sürüm numarasıyla App Store üzerinden güncellenebilen yeni özellikle gelen en önemli özelliklerden bir tanesi, mesaj silme süresinin iki gün ve üzerine çıkarılması oldu.

Kullanıcılar, artık gönderdikleri ancak silmek istedikleri mesajları, mesaj gönderim tarihinden 2 gün ve daha fazla süre geçse bile silebilecek.

Yeni WhatsApp güncellemesiyle, aynı zamanda gruplar için katılımcı sayısı 512'ye yükseltildi. Aynı zamanda, karşı tarafa gönderebileceğiniz maksimum dosya boyutu da 2GB seviyesine çıktı.