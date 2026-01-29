WhatsApp'ın ücretli abonelik fiyatları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, reklamsız ve temiz bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla ücretli abonelik modelini test etmeye başladı.

Android beta sürümünde keşfedilen kodlar, şirketin belirli bölgelerde reklam gösterimini yaygınlaştıracağını ve bunlardan kaçınmak isteyenlere ücretli bir seçenek sunacağını ortaya koydu.

AYLIK 4 EURO ABONELİK ÜCRETİ

Özellikle Avrupa ve İngiltere'deki kullanıcıları hedeflediği belirtilen bu yeni planın aylık ücretinin yaklaşık 4 euro seviyesinde olması bekleniyor.

Meta henüz kesin fiyatı doğrulamamış olsa da bu gelişme platformun gelir modelinde köklü bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

REKLAMLAR NEREDE GÖRÜNECEK

Mevcut planda reklamlar, kullanıcıların Durum gönderilerini ve Kanalları görüntülediği "Güncellemeler" sekmesinde yer alacak.

Abonelik ücretini ödeyen kullanıcılar bu tanıtım içeriklerini ve sponsorlu kanal önerilerini görmezken, özel mesajlaşma ve aramalar gibi temel özellikler herkes için ücretsiz kalmaya devam edecek.

Şirket, reklam hedeflemesi için özel sohbet verilerinin kullanılmayacağını; bunun yerine dil, genel konum ve uygulama içi etkinliklerin baz alınacağını belirtiyor.

Avrupa ve Birleşik Krallık'taki yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan bu model, kullanıcılara reklamlı ücretsiz sürüm ile ücretli reklamsız sürüm arasında seçim hakkı tanıyor.

GIF SAĞLAYICISI DEĞİŞİYOR

Uygulamadaki bir diğer önemli değişiklik ise varsayılan GIF sağlayıcısının Tenor'dan Klipy'ye geçecek olması.

Tenor'un API desteğini sonlandıracağını duyurması üzerine yapılan bu hamleyle birlikte, sohbetlerde otomatik olarak Klipy markalı GIF'ler kullanılmaya başlanacak.