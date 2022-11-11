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    WhatsApp'ta 'Casper' gibi gezin! İşte hayalet stalk özelliği... Kimsenin ruhu duymayacak!

    WhatsApp durumlarına baktığınız anlaşılmasın istiyorsanız, çözümü çok basit. Siz doya doya izlerken, kimse profilinde gezdiğinizi bilmeyecek...
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 15:49
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    WhatsApp'ta 'Casper' gibi gezin! İşte hayalet stalk özelliği... Kimsenin ruhu duymayacak!

    En popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, haberleşmenin yanı sıra durum paylaşımlarına da imkan veriyor.

    Mesajlaşma platformu, Instagram’ın hikaye özelliğinin kopyası olan ‘durum’ hizmetini 2017 yılında kullanıcılara sundu.

    Karşınızdaki kişinin ne paylaştığını görebildiğiniz WhatsApp özelliği, bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor.

    Stalk yapmak isterken radara takılmamak isteyen bazı kullanıcılar, bir kişinin durumuna gizli şekilde nasıl bakabileceklerini araştırıyor.

    WhatsApp durum gizleme anlaşılır mı?, Duruma bakıldığı nasıl anlaşılır?, Duruma baktığım nasıl görünmez? gibi sorular arama motorlarında sorgulanıyor.

    WhatsApp ta Casper gibi gezin! İşte hayalet stalk özelliği... Kimsenin ruhu duymayacak! #1

    WhatsApp durumuna gizlice nasıl bakılır

    Aslında odukça basit ve güvenilir bir WhatsApp durum görme hilesi mevcut.  İşte WhatsApp'ta gizlice durumlara bakmanın taktiği...

    WhatsApp'ta birinin durumuna baktıktan sonra gizliliğinizi korumak istiyorsanız okundu bilgisini açmayın. En azından baktığınız durum silinene ya da kaybolana kadar okundu bilginizin kapalı olması gerekiyor. Eğer okundu bilgisini açarsanız, duruma baktığınız ortaya çıkacak.

    Okundu bilgisini kapatmak için;

    Ayarlar'a girin. Hesap seçeneğine basın ve  Gizlilik ve Güvenlik gibi seçenekler arasında "Gizlilik" bölümüne girin. Ardından "Okundu Bilgisi" seçeneğini bulup işaretliyse o işareti kaldırın.


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