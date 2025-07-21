WhatsApp'ta çok mesaj alanların işini kolaylaştıracak özellik: Hızlı Özet

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uygulamayı yoğun kullananları sevindirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen "Hızlı Özet" özelliği, birden fazla sohbetteki okunmamış mesajları tek bir dokunuşla özetleyecek.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞACAK

Bu özellik, 5 sohbete kadar destek sunacak ve kullanıcıların tüm sohbetlere tek tek girmeden genel bir bilgi almasını sağlayacak.

Sağ üstteki menüden erişilecek olan "Hızlı Özet", seçilen sohbetlerdeki mesajları yapay zeka kullanarak hızlıca özetleyecek.

WHATSAPP'TA GİZLİLİK ÖN PLANDA

Şirket, özelliğin gizlilik odaklı olacağının altını çiziyor. Üretilen özetlerin hiçbir şekilde üçüncü taraflarla, hatta WhatsApp ve Meta ile bile paylaşılmayacağı belirtiliyor.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.