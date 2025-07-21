WhatsApp'ta reklam dönemi başladı: İşte bilmeniz gerekenler

Uzun süredir konuşulan WhatsApp reklamları, 2.25.21.11 beta sürümüyle birlikte bazı kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı.

Şirket, reklamların yalnızca "Güncellemeler" sekmesinde yer alacağını ve kişisel sohbetlerin gizliliğinin korunacağını vurguluyor.

REKLAMLAR NEREDE GÖRÜNECEK

Reklamlar, Instagram'daki gibi durumlar arasında gezinirken veya kanallar listesinde "sponsorlu" etiketiyle gösterilecek.

WhatsApp, kişisel mesajların, grup sohbetlerinin ve aramaların uçtan uca şifrelemeyle güvende kalmaya devam edeceğini ve bu alanlarda reklam gösterilmeyeceğini belirtti.

KULLANICILAR REKLAMLARINI KONTROL EDEBİLECEK

Kullanıcı şeffaflığı için "Reklam Etkinlik Raporu" adında yeni bir araç sunuluyor. Bu rapor sayesinde kullanıcılar gördükleri reklamları, reklamverenleri ve etkileşimlerini takip edip dışa aktarabilecek.

WHATSAPP HANGİ VERİLERİ KULLANACAK

Reklam hedeflemesi için konum, dil ve takip edilen kanallar gibi kişisel olmayan veriler kullanılacak.

Kullanıcılar, dilerlerse daha kişiselleştirilmiş reklamlar için Meta Hesap Merkezi'ne isteğe bağlı olarak bağlanabilecekler.