WhatsApp'tan bir ilk: Kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor

Haber Merkezi

Meta, yaptığı bir şirket güncellemesiyle, WhatsApp'ta reklam göstermeye başladığını resmen doğruladı.

Bu hamle, şirketin 2020'de düşünüp rafa kaldırdığı reklam planlarını yeniden canlandırıyor ve platformun para kazanma modelinde yeni bir sayfa açıyor.

REKLAMLAR "GÜNCELLEMELER" SEKMESİNDE GÖRÜNECEK

Yeni reklamlar, kullanıcıların kaybolan metin, fotoğraf veya video paylaştığı ve Instagram Hikayeleri'ne benzer bir bölüm olan "Güncellemeler" sekmesinde gösterilecek.

Şirket, bu değişikliğin kişisel sohbetleri, aramaları veya grup konuşmalarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Bu, uygulamayı yalnızca arkadaşları ve ailesiyle sohbet etmek için kullananların doğrudan bir reklamla karşılaşmayacağı anlamına geliyor. Reklamlar, daha çok kanallar ve durum güncellemeleri arasında yer alacak.

Meta, WhatsApp'ta gösterilecek reklamların, kullanıcıların ülke, şehir, dil ve takip ettiği kanallar gibi "sınırlı" bilgileri kullanılarak kişisel tercihlere göre uyarlanacağını belirtti.

Şirket, kullanıcılarına "telefon numaralarını asla reklam verenlere satmayacağı veya paylaşmayacağı" konusunda güvence verdi.

Ayrıca, reklamları kişiselleştirmek için kişisel mesajların, aramaların veya grup içeriklerinin kesinlikle kullanılmayacağı da vurgulandı.