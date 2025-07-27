Wi-Fi 8 hakkında ilk bilgiler belli oldu: 2028'den önce gelmeyecek

Henüz Wi-Fi 7'li cihazlar yeni yaygınlaşmaya başlarken, teknoloji dünyası bir sonraki standart olan Wi-Fi 8 (802.11bn) için hazırlıklara başladı.

Qualcomm gibi sektör devleri tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, yeni standardın önceliği hızdan çok bağlantı kalitesi olacak.

HEDEF: ULTRA YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

Wi-Fi 8, Wi-Fi 7 ile aynı maksimum bant genişliğini koruyacak, ancak "Ultra Yüksek Güvenilirlik" deneyimi sunmaya odaklanacak.

Amaç, özellikle ofis binaları, kampüsler ve halka açık alanlar gibi kalabalık ve parazitin yüksek olduğu ortamlarda yaşanan kopmaları ve gecikmeleri en aza indirmek.

BUNU SAĞLAYACAK YENİ TEKNOLOJİLER

Bunu başarmak için "Kesintisiz Dolaşım" (Seamless Roaming) ile erişim noktaları arasında kesintisiz geçiş ve "Çoklu AP Koordinasyonu" ile kalabalık ortamlarda kaynakların verimli paylaşımı gibi yeni teknolojiler kullanılacak.

Wi-Fi 8 standardının 2028 yılından önce son halini alması ise beklenmiyor.