Wi-Fi'ye veda: İşte yeni teknoloji

Li-Fi (Light Fidelity), veriyi ışık üzerinden aktaran yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisidir.

Temel olarak LED ışık kaynakları aracılığıyla veri gönderimi yapılır.

Geleneksel Wi-Fi’den 100 kata kadar daha hızlı olabilen bu teknoloji, çevreye yaydığı sinyallerle değil, ışık demetleriyle çalışır. Bu sayede hem daha yoğun hem de daha güvenli veri akışı sağlanabilir.

GÜVENLİK AÇIĞI AŞILDI

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, aynı anda hem veri aktarımı yapan hem de bu veriyi gerçek zamanlı olarak şifreleyen bir Li-Fi cihazı geliştirdi.

Böylece, daha önce dış bir şifreleme cihazına ihtiyaç duyan sistem artık doğrudan ışıkla şifreli veri iletebiliyor.

Li-Fi, ışık tabanlı olduğu için sinyalleri yalnızca belirli bir alanda aktarabiliyor; bu da yayın tabanlı Wi-Fi sinyallerine göre çok daha az siber saldırı riski anlamına geliyor.