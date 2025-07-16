Windows 10'da artık yeni Office özellikleri kullanılamayacak

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaparak, bu işletim sistemindeki Office uygulamaları için yeni özellik desteğini sonlandıracağını açıkladı.

Gelecek yıldan itibaren başlayacak süreçte Windows 10'daki Office uygulamalarına artık yeni özellikler eklenmeyecek, ancak güvenlik güncellemeleri bir süre daha devam edecek.

YENİ ÖZELLİK DESTEĞİ KADEMELİ OLARAK BİTECEK

Yeni özelliklerin sonlandırılması, Ağustos 2026'da Microsoft 365 Kişisel ve Aile kullanıcıları için başlayacak.

Kurumsal kullanıcılar için ise bu değişiklik, kullandıkları kanala bağlı olarak Ekim 2026 ve Ocak 2027 tarihlerinde geçerli olacak.

AMAÇ: KULLANICILARI WINDOWS 11'E TEŞVİK ETMEK

Microsoft'un bu hamlesi, kullanıcıların en son Office özelliklerine erişmek istemeleri durumunda sistemlerini Windows 11'e yükseltmelerini teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Windows 10 işletim sisteminin genel desteği 14 Ekim 2025'te sona erecek olsa da Microsoft bu sistemdeki Office uygulamaları için güvenlik güncellemelerini 10 Ekim 2028'e kadar sağlayacak.