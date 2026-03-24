Windows 11 kurulumunda hesap zorunluluğu kalkabilir

Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki performans ve reklam gibi sorunları çözen kapsamlı iyileştirmelerini kısa süre önce duyurdu.

Ancak kullanıcıların en çok şikayet ettiği zorunlu internet ve Microsoft hesabı ile oturum açma gereksinimi bu güncellemeler arasında yer almadı.

ŞİRKET İÇİNDE HESAP ZORUNLULUĞUNA TEPKİ BÜYÜYOR

Microsoft Başkan Yardımcısı Scott Hanselman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu zorunluluktan nefret ettiğini ve çözüm üzerinde çalıştığını belirtti.

Şirket içindeki birçok önemli ismin de bu kısıtlamanın tamamen esnetilmesi için yönetime baskı yaptığı ortaya çıktı.

TEKNİK DEĞİL TAMAMEN POLİTİK BİR KARAR

Zorunlu hesap uygulamasının kaldırılmasının önündeki ana engelin teknik zorluklar değil, şirket içi departmanların politikaları olduğu ifade ediliyor.

Farklı ekiplerin bu uygulamadan fayda sağlaması nedeniyle nihai kararın bir komite tarafından artı ve eksileriyle değerlendirilmesi bekleniyor.

Şu an için zorunluluğun kaldırılmasına yönelik şirket tarafından alınmış kesinleşmiş bir plan bulunmuyor.

Yine de yetkili isimlerin seçenekleri masaya yatırması, yakın gelecekte bu katı şartın esnetilebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.