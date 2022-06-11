Windows 11, SSD kullanımını zorunlu hale getirecek

Microsoft, önümüzdeki yıldan itibaren Windows 11 çalıştırabilmek için SSD'yi zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11 yüklemek için bazı şartları karşılamanız gerekiyor.

Windows 11 ilk duyurulduğunda, birçok insan yeni işletim sistemini katı sistem gereksinimleri nedeniyle eleştirmişti.

Yalnızca birkaç nesil önce piyasaya çıkan AMD ve Intel işlemcilerini desteklemeyen ve TPM çipini zorunlu tutan Windows 11, yakında yeni bir zorunluluk daha getirecek.

Windows 11 için SSD zorunlu olabilir

Microsoft cephesinden gelen bilgilere göre şirket, gelecek yıl kullanıma sunacağı 23H2 Sun Valley 3 güncellemesiyle Windows 11’e NAND tabanlı katı hal sürücü zorunluluğu (SSD) getirecek. Böylece, sistemlerinde SSD olmayan kullanıcılar Windows 11 yükleyemeyecek.

Konuyla ilgili yakın kaynaklar, Microsoft’un başlangıçta HDD desteğini yıl içinde aşamalı olarak kaldırmayı planladığını, ancak bunu 2023 ve 2024 yıllarına ertelediğini söylüyor.