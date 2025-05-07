Windows 11'e gelecek yeni özellikler belli oldu

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Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için Insider kullanıcılarına özel 26200.5581 numaralı yeni bir ön izleme güncellemesi yayınladı.

Bu güncelleme, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması beklenen dikkat çekici Windows 11 yeni özellikler içeriyor.

ENERJİ TASARRUFU VE RECALL YENİLİKLERİ

Güncelleme ile Microsoft Intune'a entegre edilecek yeni bir enerji tasarrufu özelliği geliyor; bu özellik, cihazların pil kullanımını akıllıca dengeleyerek ve arka plan etkinliğini sınırlayarak pil ömrünü uzatacak.

Ayrıca, cihazınızdaki her etkinliğin ekran görüntüsünü alan tartışmalı Recall özelliği için kullanıcı arayüzünde farklı konumlarda görüntü alma gibi yeni yetenekler test ediliyor.

GÖREV ÇUBUĞU VE GRAFİK İYİLEŞTİRMELERİ

Tasarım tarafında, görev çubuğundaki uygulamaların altındaki pil göstergesi daha geniş ve görünür hale getiriliyor, böylece dikkat gerektiren uygulamalar daha kolay fark edilecek.

Ek olarak, yöneticiler artık kullanıcıların belirli sabitlenmiş uygulamaları kaldırmasına izin verebilecek ve HDR ayarlarına video akışında HDR'a izin verme gibi yeni seçenekler eklenecek.

Bu Windows 11 yeni özellikleri şimdilik sadece Insider programı katılımcıları tarafından denenebiliyor ve bazı cihazlardaki sorunlara yönelik çözümler de içeriyor.

Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belirsizliğini korurken, bu özelliklerin test aşamasında olduğu ve son sürümde değişiklik gösterebileceği unutulmamalı.