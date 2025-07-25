Windows 11'e gelecek yeni özellikler belli oldu

Yapay zeka, artık günlük bilgisayar kullanımımızda çok daha aktif bir rol üstleniyor ve işletim sistemleri yalnızca bir arayüz olmaktan çıkıp, kullanıcıyla etkileşim kuran akıllı asistanlara dönüşüyor.

Bu dönüşümün en yeni adımı ise Microsoft’un, başta Snapdragon işlemcili Copilot+ bilgisayarlar olmak üzere Windows 11 için duyurduğu yeni yapay zeka özellikleri oldu.

Bu yenilikler, kullanıcıların bilgisayarlarıyla olan etkileşimini çok daha kolay ve pratik hâle getirmeyi amaçlıyor.

Ayarları kendi cümlelerinizle arayabilme, ekrandaki içeriklere göre önerilen aksiyonlar, gelişmiş ekran görüntüsü alma ve fotoğraf düzenleme gibi birçok yenilik bu güncellemelerle birlikte geliyor.

Bazı özellikler hemen kullanılabilirken, bazıları ise önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacak.

AYARLARI CÜMLE İLE YÖNETME

Yeni yapay zeka destekli en dikkat çekici özelliklerden biri, Ayarlar uygulamasında karşımıza çıkıyor.

Copilot+ bilgisayar kullanıcıları artık "Bluetooth'u bağla" veya "sessiz modu aç" gibi doğal dil komutlarıyla arama yaparak ilgili ayarları doğrudan değiştirebilecekler.

Sistem, anlaşılır komutlarla gelen istekleri tanıyor ve tek tıkla değişiklik yapma imkânı sunuyor. Bu özellikle birlikte yüzlerce farklı sistem ayarı daha erişilebilir hâle getirildi, ancak özellik şu anda yalnızca İngilizce dilinde ve Snapdragon işlemcili cihazlarda aktif.

EKRANINIZDAKİ İÇERİKLE ETKİLEŞİM

"Click to Do" adı verilen yeni bir özellik, kullanıcıların ekrandaki metinleri seçip ilgili işlemleri yapmasına olanak tanıyor.

Seçilen bir metne göre Copilot ile yeni bir metin oluşturma, Word'de bir taslak başlatma, Teams toplantısı planlama ya da metni sesli okutma gibi seçenekler otomatik olarak sunuluyor.

Buna ek olarak, yeni "Copilot Vision" özelliği de ekran içeriğini analiz edip kullanıcının yapmak istediği işlemlere yardımcı oluyor. Hangi uygulamada ne yapılacağını gösteren bu özellik, Copilot uygulaması üzerinden etkinleştirilebiliyor.

YARATICILIK ARAÇLARINDA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Microsoft, yaratıcılık odaklı yerleşik uygulamalarına da yapay zeka desteği ekledi. Fotoğraflar uygulamasına eklenen “Relight” özelliğiyle kullanıcılar, seçtikleri bir görüntüde üç farklı sanal ışık kaynağı yerleştirerek profesyonel ışık düzenlemeleri yapabiliyor.

Paint uygulamasına ise, yazılan kısa bir komutla özel etiketler (sticker) üretebilen yeni bir etiket oluşturucu ve görsellerdeki nesneleri kolayca ayrıştırıp düzenlemeyi sağlayan bir "nesne seçimi" aracı geldi.

GÜNLÜK KULLANIMI KOLAYLAŞTIRAN YENİLİKLER

Ekran alıntısı aracı olan Snipping Tool'a eklenen “mükemmel ekran görüntüsü” özelliği, seçilen alanı otomatik olarak hizalayarak manuel kırpma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, beklenmedik yeniden başlatmalarda cihazın sorunları otomatik tespit etmesini sağlayan ve açılış süresini 40 saniyeden 2 saniyeye düşüren yeni bir kurtarma sistemi de kullanıma sunuldu.

DİĞER GÜNCELLEMELER

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, Microsoft'un okuma akıcılığınızı ve telaffuzunuzu geliştirmenize yardımcı olacak yeni Reading Coach uygulamasını da yayınladığını belirtelim.

Ayrıca, üretken yapay zeka aracı Copilot, artık Word uygulamasında bir cümlenin tamamından veya sadece bir bölümünden taslak metinler üretebilecek.

Yeni özelliklerin, şimdilik yalnızca İngilizce dilinde ve belirli donanımlarda aktif olsa da önümüzdeki dönemde daha fazla cihaza ve dile destek gelmesi bekleniyor.