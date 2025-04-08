Windows 11'in başlat menüsü değişiyor: İşte yenilikler

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Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Test aşamasındaki yeni tasarım, Phone Link yan paneli etkinleştirildiğinde masaüstünün önemli bir bölümünü kaplayabiliyor.

Bu durum, bazı kullanıcılar arasında endişe yaratırken, Microsoft'un bu durumu çözmek için bir seçenek sunduğu belirtiliyor.

YENİ BAŞLAT MENÜSÜ TASARIMI

Windows 11'in yeni Başlat menüsü tasarımı, Phone Link yan paneli etkinleştirildiğinde daha geniş bir görünüm sunuyor.

Phone Link, Android akıllı telefonları Windows 11 masaüstüne bağlayarak metinler, bildirimler ve bazı uygulamaların kullanımını sağlıyor.

Yeni tasarımda, Phone Link ile ilgili tüm bilgiler Başlat menüsünün sağında yüzen bir kutuda gösteriliyor.

Sızdırılan görüntülere göre, yeni Başlat menüsü tasarımı ve Phone Link paneli birlikte kullanıldığında, masaüstünün yüzde 75'ine kadarının kaplanabileceği görülüyor. Bu durum, bazı kullanıcılara Windows 8'deki tam ekran Başlat menüsünü hatırlatıyor.

MICROSOFT'TAN KONTROL SEÇENEĞİ

Microsoft, kullanıcıların bu durumu kontrol altına alabilmesi için bir çözüm sunuyor. Phone Link panelini gizlemek veya göstermek için bir düğme bulunuyor.

Bu düğme sayesinde, kullanıcılar istedikleri zaman paneli geri çekerek Başlat menüsünü küçültebiliyorlar.