X, YouTube ve Meta, nefret söylemiyle mücadele için AB kurallarını imzaladı

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Avrupa Birliği, çevrimiçi platformlarda nefret söyleminin önlenmesi için yeni kurallar getirdi. X, YouTube ve Meta gibi büyük platformlar, bu kurallara uyacaklarını taahhüt etti.

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ DAVRANIŞ KURALLARI

Avrupa Komisyonu, çevrimiçi platformlarda nefret söylemiyle mücadele için güncellenmiş Davranış Kuralları yayınladı.

Bu kurallar, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile uyumlu ve çevrimiçi platformların sorumlu bir şekilde çalışmasını hedefliyor.

KURALLARIN İÇERİĞİ

Güncellenmiş Davranış Kuralları, şu konulara odaklanıyor:

Yasa dışı nefret söyleminin tespiti ve kaldırılması: Platformlar, yasa dışı nefret söylemi içeren içerikleri hızlı bir şekilde tespit edip kaldıracak.

Şeffaflık: Platformlar, içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında şeffaf olacak.

Kullanıcı bildirimleri: Kullanıcılar, nefret söylemini kolayca bildirebilecek ve bildirimlerine yanıt alabilecek.

İş birliği: Platformlar, nefret söylemiyle mücadele için ulusal yetkililer ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Raporlama: Platformlar, nefret söylemiyle mücadele çabaları hakkında düzenli raporlar yayınlayacak.

Avrupa Komisyonu, ifade özgürlüğünün önemli bir hak olduğunu, ancak nefret söylemi ve şiddetin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.