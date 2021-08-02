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    Xbox Live Gold abonelerine ağustosta sunulacak ücretsiz oyunlar

    Ağustos ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Bu ay, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 11:57
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    Xbox Live Gold abonelerine ağustosta sunulacak ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Xbox Live Gold abonelerinin ağustosta ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Temmuz ayında; Planet Alpha, Rock of Ages III: Make & Break, Conker: Live & Reloaded ve Midway Arcade Origins oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, ağustosta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

    XBOX LIVE GOLD AĞUSTOS AYI OYUNLARI

    Xbox Live Gold ağustos ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    Darksiders III  (1 Ağustos - 31 Ağustos) - Xbox One
    Yooka-Laylee (16 Ağustos - 15 Eylül) - Xbox One
    Lost Planet 3 (1 Ağustos - 15 Ağustos) -Xbox 360
    Garou: Mark of the Wolves (16 Ağustos - 31 Ağustos) -  Xbox 360

    xbox live gold

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