Xbox Live Gold abonelerine ağustosta sunulacak ücretsiz oyunlar

Ağustos ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Bu ay, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Xbox Live Gold abonelerinin ağustosta ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Temmuz ayında; Planet Alpha, Rock of Ages III: Make & Break, Conker: Live & Reloaded ve Midway Arcade Origins oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, ağustosta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

XBOX LIVE GOLD AĞUSTOS AYI OYUNLARI

Xbox Live Gold ağustos ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

Darksiders III (1 Ağustos - 31 Ağustos) - Xbox One

Yooka-Laylee (16 Ağustos - 15 Eylül) - Xbox One

Lost Planet 3 (1 Ağustos - 15 Ağustos) -Xbox 360

Garou: Mark of the Wolves (16 Ağustos - 31 Ağustos) - Xbox 360