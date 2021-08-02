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- Xbox Live Gold abonelerine ağustosta sunulacak ücretsiz oyunlar
Xbox Live Gold abonelerine ağustosta sunulacak ücretsiz oyunlar
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 11:57
Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Xbox Live Gold abonelerinin ağustosta ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.
Temmuz ayında; Planet Alpha, Rock of Ages III: Make & Break, Conker: Live & Reloaded ve Midway Arcade Origins oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, ağustosta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.
XBOX LIVE GOLD AĞUSTOS AYI OYUNLARI
Xbox Live Gold ağustos ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.
Darksiders III (1 Ağustos - 31 Ağustos) - Xbox One
Yooka-Laylee (16 Ağustos - 15 Eylül) - Xbox One
Lost Planet 3 (1 Ağustos - 15 Ağustos) -Xbox 360
Garou: Mark of the Wolves (16 Ağustos - 31 Ağustos) - Xbox 360