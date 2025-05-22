Xiaomi 16'nın tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

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Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, her yıl olduğu gibi bu yıl da amiral gemisi modellerinin yenilerini teknoloji tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Xiaomi 16 ismiyle gelmesi beklenen bu cihazların eylül ayında tanıtılması beklenirken, şimdiden birçok sızıntı gündeme gelmeye başladı.

Şimdi ise, yılın en iyilerinden biri olması beklenen Xiaomi 16’nın tasarımı sızdırıldı.

YENİ MODELİN TASARIMI XIAOMI 15'İN İZLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ünlü sızıntı kaynağı Majin Bu tarafından paylaşılan ve telefonun resmi CAD çizimlerinden ilham aldığı belirtilen görsellere göre, yeni Xiaomi 16, bir önceki model Xiaomi 15'in biraz daha yenilenmiş bir versiyonu olacak.

Arkada kavisli köşelere sahip üçlü kamera içeren kare şeklinde bir kamera adası ve önde ultra ince çerçeveli delikli ekran tasarımı dikkat çekiyor.

Genel anlamda sıra dışı bir değişiklik beklenmezken, şirketin son modellerindeki tasarım dili Xiaomi 16’da da devam ediyor.

XIAOMI 16 GÜÇLÜ DONANIM VE BÜYÜK BATARYA İLE GELİYOR

Eylülde tanıtılacak Xiaomi 16 hakkında daha önce gelen sızıntılar, telefonun 6,39 inçlik biraz daha büyük bir ekranla ve hatta küçük ekran segmentinde en iyi ekrana sahip olabileceğini işaret ediyordu.

Ayrıca, Snapdragon 8 Elite 2 işlemci ve 100W hızlı şarj destekli 6.800 mAh’lik devasa bir batarya da beklenen diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Xiaomi 16'nın, sızdırılan tasarımı ve beklenen güçlü donanım özellikleriyle 2025 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olması bekleniyor.

Şirketin, bu yeni modeliyle amiral gemisi segmentindeki rekabeti daha da artıracağı öngörülüyor.