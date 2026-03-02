Xiaomi 17 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu

Mobil teknoloji dünyasının merakla beklediği Xiaomi 17 Ultra modelinin Türkiye satış fiyatı duyuruldu.

MWC 2026 fuarı öncesinde küresel tanıtımı gerçekleştirilen akıllı telefon, özellikle üst düzey kamera yetenekleriyle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Cihaz, 6.9 inç büyüklüğündeki M10 OLED ekranı ve güçlü Snapdragon Elite Gen 5 işlemcisiyle yüksek bir performans vadediyor.

Leica ortaklığıyla geliştirilen 1 inçlik 50 megapiksel ana kameraya, 200 megapiksel optik zoom ve 50 megapiksellik ultra geniş açı sensörleri eşlik ediyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılara 6000 mAh kapasiteli dev bir batarya sunan amiral gemisi, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

Cihazda ayrıca diğer donanımlara güç sağlayabilen 22.5W kablolu ve 20W kablosuz ters şarj özellikleri de bulunuyor.

XIAOMI 17 ULTRA TÜRKİYE FİYATI

Telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 109 bin 999 TL, 1 TB depolama sunan en üst sürümü ise 119 bin 999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.