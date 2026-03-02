Körfez’deki gerilim 'bulut'a sıçradı: Amazon veri merkezlerinde kesinti

Amazon, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) veri merkezlerinde “bazı nesnelerin” çarpması sonucu kıvılcım ve yangın çıktığını, bunun da elektrik kesintilerine yol açtığını duyurdu. Gelişme, Körfez’de artan askeri gerilimin dijital altyapılara da yansıdığı yorumlarına neden oldu.

AWS TESİSLERİNDE ENERJİ VE BAĞLANTI SORUNU

Amazon’un bulut bilişim birimi Amazon Web Services’in (AWS) bilgi paneli olan AWS Health Dashboard’da, Bahreyn ve BAE’deki veri merkezlerinde enerji ve bağlantı sorunları yaşandığı bildirildi.

Şirketin durum sayfasında, BAE’deki iki “erişilebilirlik alanında” elektrik kesintisi meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “bazı nesnelerin” tesise çarpması sonucu kıvılcım ve yangın çıktığı, ardından elektriğin kesildiği ifade edildi. Olayın İran saldırılarıyla bağlantısına dair resmi bir değerlendirme yapılmadı.

"TARİHTE İLK KEZ SAVAŞTA VERİ MERKEZİ VURULDU"

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulunan analist Shanaka Anslem Perera, olayın devlet düzeyindeki bir askeri çatışma sırasında veri merkezinin fiziksel darbe alması açısından tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti.

Perera, “Bu, tarihte ilk kez dev bir bulut servis sağlayıcısı veri merkezinin savaş sırasında fiziksel olarak vurulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik uzmanı Lukasz Olejnik de veri merkezine isabet eden “nesneler” ifadesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, olayın İran’ın aynı gece Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarıyla aynı zamana denk geldiğine işaret etti.

"DİJİTAL ALTYAPILAR SAVAŞIN YENİ CEPHESİ"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Kurucusu Prof. Dr. Levent Eraslan, İran’ın Amazon Web Services altyapısını hedef almasının, savaşın artık yalnızca askeri unsurlarla değil dijital sistemler üzerinden de yürütüldüğünü gösterdiğini belirtti.

Eraslan, veri merkezleri ve bulut sistemlerinin enerji tesisleri kadar stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Dijital çağda veri ve altyapı kontrolü, savaşın görünmeyen ama en kritik cephelerinden biridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, küresel ölçekte hizmet veren bulut altyapılarında yaşanabilecek kesintilerin yalnızca bölgesel değil, finans, enerji ve kamu hizmetleri dahil birçok sektörü etkileyebileceğine dikkat çekiyor.