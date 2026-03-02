Merakla beklenen iPhone 17e tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi Apple, bu haftaya damga vuran duyurularına merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone 17e modelini tanıtarak başladı.

Önceki nesil ile benzer bir tasarım çizgisi taşıyan yeni cihaz, çentikli ekranını korumasına rağmen teknik tarafta sunduğu büyük yeniliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

A19 İŞLEMCİ VE GELİŞMİŞ EKRAN TEKNOLOJİSİ

Yeni modelin ön yüzünde 60 Hz yenileme hızı sunan 6.1 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü Super Retina XDR OLED ekran yer alıyor.

Telefonun kalbinde ise Apple'ın son nesil güçlü A19 çipi ve hücresel bağlantı hızını ikiye katlayan yeni C1X modemi bulunuyor.

YÜKSEK HAFIZA VE FUSION KAMERA SİSTEMİ

Donanım tarafında 8 GB RAM ile güçlendirilen telefonun başlangıç depolama kapasitesi artık 256 GB seviyesine yükseltildi.

Arka bölümde gelişmiş portre modunu destekleyen 48 megapiksellik Fusion kamera yer alırken, ön tarafta 12 megapiksellik TrueDepth lens kullanılmaya devam ediliyor.

İPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Kutusundan iOS 26 işletim sistemiyle çıkan cihaz, nihayet MagSafe kablosuz şarj desteğine kavuşurken, kullanıcılara 26 saatlik pil ömrü vadediyor.

Siyah, beyaz ve açık pembe renk seçenekleriyle 4 Mart'ta ön siparişe açılacak olan telefonun 256 GB versiyonu 54 bin 999 TL, 512 GB versiyonu ise 66 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak.