Xiaomi, 7 akıllı telefon modeli için desteğini sonlandırıyor

Haber Merkezi

Teknoloji devi Xiaomi, bazı popüler Redmi ve Poco modelleri için "kullanım ömrünün sonu" (EoL) listesini güncelleyerek, Haziran 2025 itibarıyla yedi akıllı telefona daha yazılım desteğini keseceğini açıkladı.

Bu karar, Poco F4 gibi çok tercih edilen modelleri de kapsıyor ve kullanıcıların artık yeni Android sürüm yükseltmeleri, özellik güncellemeleri ve güvenlik yamaları alamayacağı anlamına geliyor.

HAZİRAN 2025'TE DESTEĞİ KESİLECEK MODELLER AÇIKLANDI

Xiaomi'nin güncellenen EoL listesine göre, Haziran 2025'ten itibaren yazılım desteği kesilecek yedi cihaz arasında Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi K50i, POCO X4 GT, POCO C40, Redmi K40S ve POCO F4 bulunuyor.

Bir telefonun kullanım ömrünün sonuna ulaşması, artık büyük Android sürüm yükseltmeleri, yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve en önemlisi aylık veya üç aylık güvenlik yamalarını almayacağı anlamına geliyor.

Güvenlik güncellemeleri olmadan cihazlar, istismarlara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı giderek daha savunmasız hale geliyor ve bu durum birçok kullanıcı için cihaz değiştirme sebebi oluşturuyor.

EoL listesindeki cihazlara sahip kullanıcılar, telefonlarını mevcut risklerle kullanmaya devam edebilir veya devam eden yazılım desteği ve daha iyi koruma için daha yeni bir modele yükseltmeyi düşünebilirler.