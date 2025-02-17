Xiaomi, DeepSeek yapay zekasını kendi telefonlarına getiriyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak HyperOS işletim sistemine DeepSeek AI'yı entegre ediyor.

Bu entegrasyon, kullanıcıların yapay zeka destekli özelliklerden daha fazla yararlanmasını sağlayacak.

DEEPSEEK AI İLE GELEN YENİLİKLER

DeepSeek AI entegrasyonu sayesinde, Xiaomi kullanıcıları Super XiaoAI asistanı aracılığıyla çeşitli görevleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirebilecek.

Metin yazma, kod üretme ve sorun çözme gibi işlemler, yapay zeka desteğiyle daha verimli hale gelecek.

DESTEKLENEN CİHAZLAR

Xiaomi, 25'ten fazla cihazın DeepSeek AI entegrasyonunu destekleyeceğini doğruladı. Bu cihazlar arasında Xiaomi 13, Xiaomi 14 serisi, Xiaomi MIX Fold 4, Redmi K70 serisi ve Xiaomi Pad 6 gibi popüler modeller yer alıyor.

YAPAY ZEKA YARIŞINDA YENİ BİR RAKİP

DeepSeek AI entegrasyonu, Xiaomi'nin yapay zeka alanındaki iddiasını artırıyor. Şirket, bu hamlesiyle OpenAI'ın ChatGPT, Google'ın Gemini ve Huawei'nin Pangu AI gibi güçlü rakiplerine karşı rekabet edebilecek bir konuma geliyor.

NASIL KULLANILACAK

HyperOS 2 kullanıcıları, "Derin Düşünceyi Aç" veya "DeepSeek'i Aç" gibi sesli komutlarla Super XiaoAI'yi etkinleştirebilecek.

Hem sesli hem de metin tabanlı olarak kullanılabilen yapay zeka, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlayacak.