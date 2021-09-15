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    Xiaomi, elektrikli otomobil üretmek için ortak arıyor

    Otomotiv sektörüne yönelik girişimlerini hızlandıran Xiaomi, üretim ortağı aramaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 11:35
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    Xiaomi, elektrikli otomobil üretmek için ortak arıyor

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yöneliyor.

    Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti. Gelen bilgilere göre Çinli şirket, ilk otomobilini üretmesi için kendine yeni bir ortak arıyor.

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Jilin eyaletindeki Çinli otomobil üreticisi FAW Group'un genel merkezini ziyaret ederek şirket yönetimiyle bir ortaklık görüşmesi yaptı.

    Xiaomi'nin patronu, markanın ilk elektrikli aracının üretimini FAW'a emanet edebilir.

    xiaomi

    Çin Komünist Partisi eyalet komitesi sekreteri Jing Junhai, Xiaomi kurucusunun ziyaretinin yerel otomobil şirketleriyle iş birliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

    Junhai, Xiaomi'nin FAW ve bölgedeki otomotiv endüstrisinin diğer temsilcileriyle bağlarını güçlendirebileceğini umuyor.

    1.5 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE

    Xiaomi yaptığı açıklamada, "Xiaomi EV Inc" olarak adlandırılacak yeni birimin, 1.55 milyar dolar kayıtlı sermaye ile faaliyete geçtiğini ve şirketin yasal temsilcisinin Xiaomi CEO'su Lei Jun olacağını söylemişti.

    Elektrikli araç birimi için şu ana kadar yaklaşık 300 personel istihdam edildiği bilgisini paylaşan Çinli şirket, yetenekli insanları işe almaya devam edeceklerini belirtti.

    XIAOMI'NİN SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK

    Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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