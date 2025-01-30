Xiaomi HyperOS 2.1'in planlanan küresel sürümü yakında yayınlanacak

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Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.1 güncellemesini küresel çapta yayınlamaya hazırlanıyor.

Çin'de başarılı bir lansmanın ardından dünya genelindeki Xiaomi cihazlarına da sunulacak olan HyperOS 2.1, gelişmiş özellikler ve iyileştirmeler ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

İLK OLARAK XİAOMİ 14 ULTRA ALACAK

HyperOS 2.1'in küresel sürümü, ilk olarak Xiaomi 14 Ultra modelinde görüldü.

OS2.0.100.0.VNAMIXM kod adlı güncellemenin diğer Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarına da yakında gelmesi bekleniyor.

HYPEROS 2.1'DEKİ YENİLİKLER

İnternetsiz Bağlantı: İnternet bağlantısı olmadan bile cihazlar arasında bağlantı kurulabilecek.

Gelişmiş Masaüstü ve Kontrol Merkezi: Daha kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir bir ara yüz.

Kolay Dosya Transferi: Cihazlar arasında dosya paylaşımı daha kolay ve hızlı hale getirildi.

Daha İyi Kamera: Kamera uygulaması güncellendi ve yeni özellikler eklendi.

Gelişmiş Fotoğraf Albümleri: Fotoğrafları düzenlemek ve yönetmek daha kolay hale getirildi.

Süper Xiao Ai: Daha akıllı yapay zeka asistanı ile daha iyi öneriler ve kişiselleştirilmiş deneyim.

Daha İyi Oyun Performansı: Oyun performansı artırıldı ve yeni oyun araçları eklendi.

Şubat ayında yayınlanması beklenen HyperOS 2.1, Xiaomi kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.