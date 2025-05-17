Xiaomi kendi geliştirdiği telefon işlemcisini duyurdu: XRing 01

Haber Merkezi

Aylarca süren sızıntıların ve söylentilerin ardından Çinli teknoloji devi Xiaomi, kendi geliştirdiği yeni akıllı telefon yonga setini görücüye çıkardı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu yeni SoC'nin "XRing 01" olarak markalanacağını ve mayıs ayı sonlarında piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Bu gelişme, Xiaomi'nin 2017'deki Surge S1'den bu yana ilk şirket içi yonga seti olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

XRING 01 YONGA SETİNİN BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi XRing 01 hakkında şirket tarafından henüz detaylı bilgi verilmese de son sızıntılar yonga setinin TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edileceğini gösteriyor.

1+3+4 çekirdek kurulumuna sahip olması beklenen işlemcinin 3,2 GHz'de çalışan bir ana çekirdek, 2,5 GHz'de üç performans çekirdeği ve 2,0 GHz'de dört verimlilik odaklı çekirdek içereceği iddia ediliyor.

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, XRing 01 etkileyici bir performans sunacak, ancak Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 serisi gibi mevcut nesil amiral gemisi yonga setlerinin seviyesinde olmayacak.

Önceki bir sızıntıda ise Xiaomi'nin yeni yonga setinin Snapdragon 8 Gen 2 ile aynı seviyede performans gösterebileceği öne sürülmüştü; bu durum, şirketin uzun bir aradan sonraki ilk işlemcisi için bir başarı olarak kabul ediliyor.