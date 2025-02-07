Xiaomi Mix Flip 2'nin bazı özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi, katlanabilir telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mix Flip'in ardından, şirket şimdi de yeni modeli Mix Flip 2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, önemli donanım ve tasarım iyileştirmeleriyle gelecek.

DAHA BÜYÜK BATARYA

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 5100 mAh batarya kapasitesi olacak. Bu, ilk Xiaomi Mix Flip'te bulunan 4780 mAh bataryaya göre önemli bir artış.

IPX8 SU DAYANIKLILIK

Dayanıklılık konusunda önemli bir adım atan Xiaomi, Mix Flip 2'yi IPX8 sertifikası ile suya dayanıklı hale getiriyor. Bu, önceki modelde olmayan bir özellikti.

DİĞER ÖZELLİKLER

Snapdragon 8 Elite işlemci

50W kablosuz şarj desteği

Geliştirilmiş ekran katlama mekanizması

Kadın kullanıcılara yönelik özel renk seçenekleri

Daha ince tasarım

50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

LANSMAN TARİHİ

Xiaomi Mix Flip 2'nin, 2025'in ikinci çeyreğinde, yani nisan ve haziran ayları arasında tanıtılması bekleniyor.