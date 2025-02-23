Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Avrupa fiyatları lansman öncesinde sızdırıldı

Xiaomi'nin yeni tabletleri Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Avrupa fiyatları, resmi lansmandan önce ortaya çıktı..
Dealabs tarafından paylaşılan bilgilere göre, Pad 7'nin başlangıç fiyatı 429 euro olacak. Pad 7 Pro ise 529 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
XIAOMI PAD 7 FİYATLARI
8 GB RAM + 128 GB depolama: 429 euro
8 GB RAM + 256 GB depolama: 469 euro
XIAOMI PAD 7 PRO FİYATLARI
8 GB RAM + 256 GB depolama: 529 euro
12 GB RAM + 512 GB depolama: 629 euro
ÖZELLİKLER
Xiaomi Pad 7 serisi, 11.2 inç LCD ekran, 3.2K çözünürlük (3200 x 2136 piksel) ve 144Hz yenileme hızı gibi özelliklerle geliyor. Ekran, 800 nit parlaklığa ulaşabiliyor.
Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilirken, Pad 7 Pro ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip.
PERFORMANS
Xiaomi'nin HyperCore yazılım-donanım sistemi, tabletlerin performansını artırıyor. Soğuk başlatma hızlarında yüzde 13, çoklu görev verimliliğinde ise yüzde 69'a varan iyileştirmeler sağlıyor.
ÇIKIŞ TARİHİ
Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun önümüzdeki ay MWC 2025'te Xiaomi 15 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.
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