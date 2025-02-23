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Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Avrupa fiyatları lansman öncesinde sızdırıldı

Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Avrupa fiyatları lansman öncesinde sızdırıldı Xiaomi'nin yeni tabletleri Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun Avrupa fiyatları, resmi lansmandan önce sızdırıldı. İşte yeni tabletlerin özellikleri ve beklenen fiyatları...