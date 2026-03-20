Xiaomi, popüler telefonlara olan güncelleme desteğini kesti

Çinli teknoloji devi Xiaomi, güvenlik merkezindeki son verilere göre dört önemli cihazını kullanım ömrünü tamamlamış ürünler listesine ekledi.

Alınan bu yeni kararla birlikte Xiaomi 12 serisi ve Redmi Note 12 5G modelleri, artık hiçbir OTA güncellemesi veya güvenlik yaması almayacak.

ETKİLENEN CİHAZLAR VE SON SÜRÜMLER

Kullanım ömrünü tamamlayan cihazlar arasında Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 sürümünde kalan Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modelleri başı çekiyor.

Ayrıca HyperOS 2.0 ile Redmi Note 12 5G ve HyperOS 1.0 sürümünde kalan Xiaomi 12 Lite modelleri de artık destek kapsamının dışında bırakıldı.

Bu radikal kararın arkasında sadece cihazların yaşı değil, kullanılan donanımların yüksek güç tüketimi ve düşük termal verimlilik sorunları yatıyor.

Özellikle serideki işlemcilerin, daha fazla kaynak tüketen yeni yapay zeka entegreli HyperOS ekosisteminde aşırı ısınma ve performans düşüşüne yol açacağı için bu adımın atıldığı belirtiliyor.

Güncelleme desteği biten bu cihazları kullanmaya devam etmek, yamalanmayan açıklar yüzünden kullanıcılar için büyük güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, güvenli ve akıcı bir akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyenlerin Xiaomi 15 serisine veya POCO amiral gemisi modellerine geçiş yapmasını tavsiye ediyor.